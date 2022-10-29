В Севастопольской бухте взорваны четыре военных корабля РФ — советник главы МВД

Севастополь. Скриншот

В Севастопольской бухте взорваны четыре военных корабля Черноморского флота РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.



По его словам, «в результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами» в Севастопольской бухте взорвались корабли — в том числе фрегат и десантный корабль.





«По пока неподтвержденным данным, один из самовзорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте — это "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр". Именно с него в июле выпускались ракеты по Виннице, в результате удара которых погибли и были ранены десятки украинцев, в том числе девочка Лиза», — отметил Геращенко.