Путин опять намекнул на ядерный удар по Украине

Президент РФ Владимир Путин завил, что пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Об этом он рассказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.



До этого Путин заверил, что в ядерном ударе по Украине нет ни политического, ни военного смысла.



«‎Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного»‎, — сказал президент РФ.

Напомним, что 26 октября в России под руководством Владимира Путина прошли тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет, а также тренировки по нанесению массированного ответного ядерного удара. Утверждается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».



США не будут проводить разницу между применением Россией тактического или более мощного ядерного оружия, если она решится на такой шаг в Украине. Реакция будет одинаковой. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.