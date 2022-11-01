Медведєв знову погрожував світу ядерною зброєю та заявив, що перемога України — це розпад Росії

Світу загрожує війна із застосуванням ядерної зброї. Про це повідомив заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у Telegram.



«Відома теза західних країн: "Росії не можна дати перемогти у війні". Що вона означає насправді? Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа київським режимом — повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії», — заявив Медведєв.



Він уточнив, що це є «прямим приводом» для застосування п. 19 Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування.



«І хто тоді планує ядерний конфлікт, дозвольте дізнатися? Що це як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?... Західні країни штовхають світ до глобальної війни. І лише повна та остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту», — запевняє Медведєв.

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