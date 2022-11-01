425 укриттів, але поки що немає зв'язку: На Київщині готуються до можливого ядерного удару

01 листопада 2022, 20:19

425 укриттів, але поки що немає зв'язку: На Київщині готуються до можливого ядерного удару

На Київщині є 425 укриттів на випадок ядерної загрози. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, повідомляє «Громадське».

«Вони розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області близько тисячі укриттів. Найпростіше — цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної небезпеки», — зазначив Кулеба.

Він уточнив, що у разі ядерного удару, найімовірніше, не буде зв'язку. Єдине, що працюватиме, це радіо. Тому скрізь мають бути портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал.

На сьогодні, за словами очільника Київської ОВА, ці 425 об'єктів ще не обладнані приймачами, але влада хоче виправити ситуацію до 15 листопада.

«Усі вже знають, де бомбосховища. Здебільшого вони і є цими протирадіаційними укриттями. Таким є кожне друге на Київщині. Це не окремі якісь споруди. Вони укріплені, розташовані на більшій глибині», — повідомив Кулеба.

За його словами, у разі ядерної атаки для інформування населення буде використано всі доступні офіційні джерела інформації: урядові лінії, радіо, гучномовці. А всі екстрені служби забезпечені засобами радіаційного захисту.

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