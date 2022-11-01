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Норвежские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании

01 ноября 2022, 22:26

Норвежские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании

Великобритания. Фото: Минобороны Великобритания. Фото: Минобороны

Норвежские инструкторы продолжают обучение украинских военных в Великобритании. Об этом сообщает Минобороны.

Украинских военных обучают около 70 инструкторов из так называемых Сил быстрого реагирования, из механизированного батальона «Телемарк» бригады «Норд» Сухопутных войск Вооруженных сил Норвегии.

«Всю норвежскую составляющую и норвежские усилия, являющиеся частью большей операции под названием INTERFLEX и предпринятые по британской инициативе, возглавляет Норвежская национальная гвардия. Цель — укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию Вооруженных сил», — отметили в Минобороны.

Уточняется, что этой осенью подготовку пройдут десять тысяч военных. В следующем году планируется обучить еще 19 тысяч, при участии норвежских инструкторов.

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