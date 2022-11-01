Норвезькі інструктори навчають українських військових у Великій Британії

Велика Британія. Фото: Міноборони

Норвезькі інструктори продовжують навчання українських військових у Великій Британії. Про це повідомляє Міноборони.



Українських військових навчають близько 70 інструкторів із так званих Сил швидкого реагування, з механізованого батальйону «Телемарк» бригади «Норд» Сухопутних військ Збройних сил Норвегії.



«Всю норвезьку складову та норвезькі зусилля, які є частиною більшої операції під назвою INTERFLEX та здійснені за британською ініціативою, очолює Норвезька національна гвардія. Мета — зміцнити стійкість української оборони та сприяти розвитку Збройних сил», — зазначили у Міноборони.



Уточнюється, що восени підготовку пройдуть десять тисяч військових. Наступного року планується навчити ще 19 тисяч за участю норвезьких інструкторів.

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