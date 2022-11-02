Путин рассказал свою версию возобновления «зернового соглашения»

Президент РФ Владимир Путин рассказал свою интерпретацию переговоров о возобновлении «зернового соглашения». На совещании Совета безопасности РФ российский президент заявил, что получил гарантии того, что «гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей».



«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены. Но в любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, в этом случае готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран», — добавил Путин.



При этом он в очередной раз рассказал, что большая часть продовольствия отправляется в не в страны Глобального юга, а в Европейский Союз.



«Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал Путин и добавил, что Россия будет «продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой».

РФ 2 ноября решила возобновить участие в «зерновой сделке».



29 октября в министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины. Отмечалось, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе.