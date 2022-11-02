Путін розповів свою версію поновлення «зернової угоди»

02 листопада 2022, 18:10

Путін розповів свою версію поновлення «зернової угоди»

Президент РФ Володимир Путін розповів свою інтерпретацію переговорів щодо поновлення «зернової угоди». На нараді Ради безпеки РФ російський президент заявив, що отримав гарантії того, що «гуманітарні коридори не будуть використовуватися для військових цілей».

«Водночас Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому випадку, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені. Але в будь-якому випадку, навіть у разі виходу Росії з цієї угоди, ми, як і говорили у зв'язку з цим раніше, у цьому випадку готові будемо поставити весь обсяг зерна, який був поставлений з території України на адресу найбідніших країн», — додав Путін.

При цьому він вкотре розповів, що більша частина продовольства вирушає до країн Глобального півдня, а до Європейського Союзу.

«Якщо ми в майбутньому у разі порушення Україною своїх зобов'язань вийдемо з цієї угоди, ми весь обсяг, який був досі поставлений з території України на адресу найбідніших країн, поставимо безоплатно, безкоштовно», — сказав Путін і додав, що Росія буде «продовжувати у будь-якому випадку співпрацювати з Турецькою Республікою».

РФ 2 листопада вирішила відновити участь у «зерновій угоді».

29 жовтня в міністерстві закордонних справ РФ заявили , що російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України. Наголошувалося, що це пов'язано з ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ на військово-морській базі у Севастополі.

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