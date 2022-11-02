РФ возобновляет участие в «зерновой инициативе» — Минобороны РФ

РФ решила возобновить участие в «Зерновой сделке». Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Российские военные отметили, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, РФ удалось получить письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.



В РФ считают эти гарантии «достаточными» и заявляют, что возобновляют реализацию соглашения – «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины».



Ранее издание Anadolu со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило, что «Зерновой коридор» в Черном море, обеспечивающий экспорт агропродукции из Украины, возобновит работу в среду, 2 ноября.

29 октября в министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины. Отмечалось, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе.