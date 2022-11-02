Испания передает Украине четыре системы ПВО Hawk — Кулеба

В МИД Украины рассказали о новом пакете помощи от Испании. Об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.



«Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды для них, а также другое военное снаряжение», - сказал Кулеба.

1 ноября в Министерстве обороны США анонсировали отправку в Украину восьми систем противовоздушной обороны NASAMS.