Іспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk — Кулеба

У МЗС України розповіли про новий пакет допомоги від Іспанії. Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.



«Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження», - сказав Кулеба.

1 листопада у Міністерстві оборони США анонсували відправку в Україну восьми систем протиповітряної оборони NASAMS.