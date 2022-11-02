Іспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk — Кулеба

02 листопада 2022, 18:14

Іспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk — Кулеба

У МЗС України розповіли про новий пакет допомоги від Іспанії. Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

«Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження», - сказав Кулеба.

1 листопада у Міністерстві оборони США анонсували відправку в Україну восьми систем протиповітряної оборони NASAMS.

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