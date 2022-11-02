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Армия РФ обстреляла дома, больницу, школу и церковь в Донецкой области

02 ноября 2022, 11:07

Армия РФ обстреляла дома, больницу, школу и церковь в Донецкой области

Полицейские задокументировали 25 ударов российских войск по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.

Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов региона, города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Курахово, Торецк, Украинск, пгт Большая Новоселка, Курдюмовка, Нью-Йорк, села Времовка, Дружба, Иванополье, Карловка, Максимилиановка, Павловка.

Армия РФ обстреливала Донетчину из ракетных систем, РСЗО «Град», артиллерии, минометов. Разрушены и повреждены 36 гражданских объектов, 24 из них – жилые дома, мишенями российских военных также стали дома, больница, школа и церковь. 

Из «Градов» войска РФ ударили по ​​Торецку, повредив там многоквартирный дом и объекты инфраструктуры, информация о раненых не поступала.

Также в полиции сообщили, что из реактивной артиллерии военные РФ продолжают бить по Бахмуту. В городе из-за обстрелов есть жертвы, разрушена многоэтажка и 6 частных домов.

В результате атак оккупантов есть раненые в Авдеевке, Максимилианивке, Дружбе и Павловке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 138 человек, с начала обязательной эвакуации более 27 400 человек, в том числе 4262 – дети, 1691 – люди с инвалидностью.

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