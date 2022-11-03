Окупанти обстріляли Донеччину, четверо людей загинули, є поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 2 листопада, через обстріли з боку російських сил загинуло четверо людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Три смерті зафіксовано в Бахмуті та одну — в Авдіївці. Ще п'ять осіб отримали поранення: по двоє — у Бахмуті та Торецьку, одна — у селі Костянтинівка.



«Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: троє — у Рубцях та одного — у Лозовій», — зазначив Кириленко.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинув 1151 мирний житель. 2518 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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