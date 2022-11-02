Торецк сильно пострадал от ночного обстрела — Кириленко

Донецкая область. Фото: ОВА

Российские силы в Донецкой области ночью вели обстрелы на участках фронта от Авдеевки до Лимана. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении утром раздался взрыв в Желанном Очеретинской громады, частично повреждено электроснабжение. Также с утра произошел массированный артобстрел старой части Авдеевки — последствия устанавливаем», — отметил Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении больше всего пострадал Торецк: ночью россияне попали в городскую больницу, повредили хирургический корпус и родильное отделение. Кроме того, в результате обстрела повреждены три частных дома, две многоэтажки, админздание и гаражи.



«Также были единичные прилеты в Соледарской и Часовоярской громадах: в Парасковеевке повреждены три частных дома, в Часов Яре повреждены по меньшей мере четыре дома. На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. Последствия устанавливаем», — сообщил глава области.