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«ДНР» назвала количество погибших от обстрелов за сутки

03 ноября 2022, 10:09

«ДНР» назвала количество погибших от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погибли трое гражданских.

Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», люди погибли в Петровском и Кировском районах Донецка.

Ранения различной степени тяжести получили двое мирных жителей: в Кировском районе Донецка и Широкино (в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1968 г.р.).

«СЦКК ДНР» также сообщает о сегодняшних обстрелах. В Донецке ранены три человека.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 2 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека. Еще пятеро были ранены.

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