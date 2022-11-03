«ДНР» назвала количество погибших от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погибли трое гражданских.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», люди погибли в Петровском и Кировском районах Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили двое мирных жителей: в Кировском районе Донецка и Широкино (в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1968 г.р.).



«СЦКК ДНР» также сообщает о сегодняшних обстрелах. В Донецке ранены три человека.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 2 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека. Еще пятеро были ранены.



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