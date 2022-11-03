«ДНР» назвала кількість загиблих від обстрілів за добу

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території за минулу добу загинули троє цивільних.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», люди загинули у Петрівському та Кіровському районах Донецька.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє мирних жителів: у Кіровському районі Донецька та Широкиному (внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета поранено чоловіка 1968 р.н.).



«СЦКК ДНР» також повідомляє про сьогоднішні обстріли. У Донецьку поранено троє людей.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 2 листопада, через обстріли з боку російських сил загинули чотири людини. Ще п'ятеро було поранено.



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