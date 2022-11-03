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«Зерновой коридор». Из одесских портов сегодня вышло еще семь судов

03 ноября 2022, 12:49

«Зерновой коридор». Из одесских портов сегодня вышло еще семь судов

3 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли семь судов с 290 тысяч тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

«Среди них ESENTEPE с 29 тысяч тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT с 67 тысяч тонн кукурузы для Китая», – говорится в сообщении.

По данным министерства, с 1 августа из Украины экспортировали 10 миллионов тонн продовольствия в 43 страны Африки, Азии и Европы.

В правительстве добавили, что в октябре объемы экспорта могли быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

29 октября Россия заявила о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение объяснили якобы «террористическим актом» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», в чем Москва обвинила Киев.

Несмотря на это 31 октября ООН, Турция и Украина продолжили реализовывать зерновое соглашение и выполнили план транзита для 16 судов.

2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия Москвы в соглашении об экспорте зерна по Черноморскому коридору. Утверждается, что Россия получила от Украины гарантии, которые «кажутся достаточными», чтобы возобновить выполнение соглашения.

В МИД Украины в ответ заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже имеющихся в «зерновом соглашении».

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