«Зерновий коридор». З одеських портів сьогодні вийшло ще сім суден

3 листопада з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли сім суден із 290 тисяч тонн української агропродукції, які попрямували до країн Азії та Європи. Про це повідомляє Мінінфраструктура України.



"Серед них ESENTEPE з 29 тисяч тонн насіння соняшнику в Оман та KEY KNIGHT з 67 тисяч тонн кукурудзи для Китаю", - йдеться в повідомленні.



За даними міністерства, з 1 серпня з України експортували 10 мільйонів тонн продовольства до 43 країн Африки, Азії та Європи.



В уряді додали, що у жовтні обсяги експорту могли бути вищими на 30-40%, якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.



29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських продуктів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів, які задіяні у забезпеченні безпеки «зернового коридору», у чому Москва звинуватила Київ.



Незважаючи на це 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.



2 листопада Міноборони Росії повідомило про поновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. Стверджується, що Росія отримала від України гарантії, які «здаються достатніми», щоб поновити виконання угоди.



У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у «зерновій угоді».