Суда с агропродукцией возобновили выход из украинских портов

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» сегодня вышли 12 судов с 355 тысячам тонн агропродукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



Отмечается, что представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации «зерновой инициативы».



«Согласно предложению Совместного координационного центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители РФ были проинформированы», — говорится в сообщении.



Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку 4 судам, которые накануне прошли инспекцию центра с участием всех сторон, включая представителей России.



Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов после выхода РФ из «зернового соглашения». Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на представителя ООН.



В Совместном координационном центре добавили, что еще шесть судов в рамках зерновой сделки вышли из украинских портов в воскресенье, 30 октября, но еще не вошли в гуманитарный коридор.



29 октября Россия заявила о своем выходе из «зерновой сделки» якобы из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота.