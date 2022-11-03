У Генштабі розповіли, як готуються до можливого наступу окупантів на Київ

03 листопада 2022, 13:11

У Генштабі розповіли, як готуються до можливого наступу окупантів на Київ

ЗСУ готові до протистояння за можливого наступу російських військ на Київ. І намагатимуться випередити супротивника в такій ситуації. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Оборонні позиції створюються не лише у межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо спроби противника дещо погіршити ситуацію», — наголосив він.

Також Громов пояснив, що населення буде повідомлено у разі наступу супротивника.

«Але ми докладатимемо всіх зусиль, щоб випередити противника у спробі їм захопити наші території. Це не означає, що ми вестимемо бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів», — уточнив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

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