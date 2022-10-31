В небе Киева ВСУ уничтожили 12 из 16 воздушных целей

ВСУ в небе Киева сбили 12 из 16 воздушных целей. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.



«В границах Киева было обнаружено 16 воздушных целей, из них гарантированно уничтожено 12. Также по состоянию на 13:00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме», - сказал он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские военные за сегодняшнее утро сбили 44 крылатые российские ракеты над Украиной.