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В группировке «ЛНР» появился командир корпуса из Чечни

03 ноября 2022, 22:31

В группировке «ЛНР» появился командир корпуса из Чечни

Экс-замминистра внутренних дел Чеченской республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов назначен заместителем командующего в составе группировки «ЛНР». Он будет отвественным за ведение боевых действий так называемого 2-го армейского корпуса. Также он получил звание генерал-майора.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, Алаудинов останется его помощником. Кадыров также отметил, что Алаудинов находится в Луганске уже три месяца и назвал его назначение «заслуженным продвижением по службе».

«Кавказ.Реалии» ранее писали, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» — его обвиняли в заговоре против Кадырова в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал.

В начале августа Алаудинов, назначенный за месяц до этого на должность секретаря чеченского Совбеза, получил звезду Героя России.

25 августа Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, речь идет о марте-апреле, когда Алаудинов принимал непосредственное участие в войне России против Украины, осуществляя руководство действиями «Ахмата» в Рубежном, Кременной и Северодонецке.

В 2017 году «Новая газета» опубликовала расследование убийства 27 человек в подвале полка ППС имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории подразделения.

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