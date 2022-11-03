В угрупуванні «ЛНР» з'явився командир корпусу із Чечні

03 листопада 2022, 22:31

В угрупуванні «ЛНР» з'явився командир корпусу із Чечні

Екс-заступника міністра внутрішніх справ Чеченської республіки, командира спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінова призначено заступником командувача у складі угруповання «ЛНР». Він буде відповідальним за ведення бойових дій так званого 2-го армійського корпусу. Також він отримав звання генерал-майора.

Як повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров, Алаудінов залишиться його помічником. Кадиров також зазначив, що Алаудінов перебуває в Луганську вже три місяці і назвав його призначення «заслуженим просуванням по службі».

«Кавказ.Реалії» раніше писали, що Апті Алаудінов вирушив на війну в Україні «для спокутної місії» — його звинувачували у змові проти Кадирова у 2019 році. Алаудінов усі звинувачення заперечував.

На початку серпня Алаудінов, призначений за місяць до цього на посаду секретаря чеченського Радбезу, отримав зірку Героя Росії.

25 серпня Служба безпеки України назвала Алаудінова підозрюваним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. Зокрема, йдеться про березень-квітень, коли Алаудінов брав безпосередню участь у війні Росії проти України, здійснюючи керівництво діями «Ахмата» у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку.

2017 року «Нова газета» опублікувала розслідування вбивства 27 осіб у підвалі полку ППС імені Ахмата Кадирова у Грозному. За даними видання, у день розстрілу Алаудінов перебував на території підрозділу.

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