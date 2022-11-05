«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, 13 — поранені

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території за минулу добу загинули троє мирних жителів.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», жертвами обстрілів стали цивільні у Куйбишевському районі Донецька та Володимирівці.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 цивільних осіб у Кіровському та Куйбишевському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки та Микитівському районі Горлівки, а також у Володимирівці.



Крім того, сьогодні у Кіровському районі Донецька внаслідок підриву на міні-«пелюстці» отримав поранення чоловік 1964 року народження.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 4 листопада, через обстріли з боку російських сил загинуло троє людей. Ще вісім людей отримали поранення.



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