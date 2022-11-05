Кириленко назвал громады, попавшие под обстрелы на Донетчине

Донецкая область. Фото: ОВА

Среди ночи российские силы нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области — попали в зеленую зону, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения: в Кураховке поврежден частный дом, в Георгиевке Марьинской громады загорелась церковь. На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут», — отметил Кириленко.



По его словам, в Бахмуте есть погибший, повреждено админздание и частный дом. Также происходили обстрелы по окрестностям Торецкой и Светлодарской громад.



«На Лисичанском направлении ночью под артобстрел попал Лиман. Информацию о пострадавших и объемах разрушений устанавливаем», — сообщил глава ОВА.

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