Війська РФ били по Донеччині ракетами та безпілотниками, є загиблі

05 листопада 2022, 11:51

Війська РФ били по Донеччині ракетами та безпілотниками, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції Донецька область. Фото: поліції

Поліцейські зафіксували наслідки 24 обстрілів з боку російських сил на Донеччині. Противник бив ракетами та «шахедами». Є загиблі та руйнування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зазначається, що протягом доби армія Росії вдарила по 16 населених пунктах. Під обстріл потрапили Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Курахове, Мирноград, Покровськ, Дружківка, Лиман, Щербинівка, Велика Новосілка, Курахівка, Георгіївка, Времівка, Карлівка, Дружба, Водяне.

Окупанти застосували ракети С-300, БПЛА Shahed-136, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію, танки, міномети.

Знищено та пошкоджено 24 цивільні об'єкти: дев'ять житлових будинків, завод, ТЕС, адмінбудівлі, церкву, магазин тощо.

«Минулої доби ворог тричі обстріляв Бахмут. Внаслідок влучення ворожих снарядів було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є загиблі та поранені. Є травмовані від артилерійських обстрілів у Авдіївці, Мирнограді, Кураховому. У селі Дружба Торецької громади від ворожих ударів загинули та отримали травми громадяни», — повідомили в поліції.

Також у відомстві розповіли, що поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:09
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, 13 — поранені
09:24
Виносив смертні вироки полоненим: У Вуглегірську стріляли у «суддю» «верховного суду ДНР»
01:00
РФ намагається прорвати оборону ЗСУ — дайджест за день ►
21:56
Головні події в окупації 4 листопада
18:28
У «ДНР» заявили про загибель мешканця Куйбишевського району Донецька
17:21
У Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину
15:58
FT: В окупованому Скадовську росіяни повісили медсестру Тетяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причини великих черг на виїзд до Росії
15:27
Маріупольці вивішують плакати «Ми замерзли. Help!» зі своїх будинків
15:21
Путін розповів про плани щодо захопленого Маріуполя
14:51
РФ готова до «акту доброї волі» в районі Херсона — Резніков
13:30
У приватному секторі окупованої Горлівки пролунали вибухи
13:01
«ДНР»: У Володимирівці загинули двоє людей, ще троє поранено
12:24
У Донецьку поранено чотирьох людей
11:22
В Енергодарі окупанти проводять «перепис населення»
Всі новини
12:22
Іран визнав поставки дронів Росії, але до вторгнення
11:51
Війська РФ били по Донеччині ракетами та безпілотниками, є загиблі
11:22
Кириленко назвав громади, які потрапили під обстріли на Донеччині
10:52
На місце виїхали піротехніки: У Покровську розповіли подробиці обстрілу
10:09
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, 13 — поранені
09:33
19 прикордонників звільнено з російського полону
09:24
Виносив смертні вироки полоненим: У Вуглегірську стріляли у «суддю» «верховного суду ДНР»
08:58
Окупанти обстрілюють Донецьку область: Три людини загинули, вісім — поранено
08:27
Війська РФ накрили вогнем Нікопольський район, почалися пожежі
01:00
РФ намагається прорвати оборону ЗСУ — дайджест за день ►
00:18
У Покровську сталися вибухи та пожежа на складі боєприпасів
22:55
ЗМІ показало, як і навіщо російські окупанти вбивали мирних людей у Бучі
21:56
Головні події в окупації 4 листопада
21:40
ЗМІ: Півтисячі ув'язнених, завербованих у ПВК Вагнера, загинули в Україні
20:33
У Росії засуджених за тяжкі злочини тепер зможуть відправити на війну
Всі новини
ВІДЕО
19 прикордонників звільнено з російського полону
05 листопада, 09:33
РФ намагається прорвати оборону ЗСУ — дайджест за день ►
05 листопада, 01:00
У Покровську сталися вибухи та пожежа на складі боєприпасів
05 листопада, 00:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама