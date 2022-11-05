Війська РФ били по Донеччині ракетами та безпілотниками, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції

Поліцейські зафіксували наслідки 24 обстрілів з боку російських сил на Донеччині. Противник бив ракетами та «шахедами». Є загиблі та руйнування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



Зазначається, що протягом доби армія Росії вдарила по 16 населених пунктах. Під обстріл потрапили Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Курахове, Мирноград, Покровськ, Дружківка, Лиман, Щербинівка, Велика Новосілка, Курахівка, Георгіївка, Времівка, Карлівка, Дружба, Водяне.



Окупанти застосували ракети С-300, БПЛА Shahed-136, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію, танки, міномети.



Знищено та пошкоджено 24 цивільні об'єкти: дев'ять житлових будинків, завод, ТЕС, адмінбудівлі, церкву, магазин тощо.



«Минулої доби ворог тричі обстріляв Бахмут. Внаслідок влучення ворожих снарядів було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є загиблі та поранені. Є травмовані від артилерійських обстрілів у Авдіївці, Мирнограді, Кураховому. У селі Дружба Торецької громади від ворожих ударів загинули та отримали травми громадяни», — повідомили в поліції.



Також у відомстві розповіли, що поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.