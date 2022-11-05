Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Крымский мост на бис!»: «Укрпочта» запустила в продажу марку

05 ноября 2022, 14:42

«Крымский мост на бис!»: «Укрпочта» запустила в продажу марку

Марка. Фото: Игоря Смелянского Марка. Фото: Игоря Смелянского

«Укрпочта» запустила в продажу новую марку «Крымский мост на бис!». Об этом сообщил генеральный директор национального оператора почтовой связи Игорь Смелянский.

«Глядя на цифры продаж, она скоро станет частью истории. Но обязательно будет следующая», — отметил Смелянский.

Стоимость марки — 18 гривен, тираж — семь миллионов экземпляров.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста.

Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.

Еще по теме

Организации
Укрпочта
Прочее
Война Крымский мост

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:23
Морской бульвар сделали Комсомольским: В Мариуполе оккупанты переименовывают улицы
12:57
В Горловке ранены два человека, заявили оккупанты
10:09
«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, 13 — ранены
09:24
Выносил смертные приговоры пленным: В Углегорске стреляли в «судью» «верховного суда ДНР»
01:00
РФ пытается прорвать оборону ВСУ — дайджест за день ►
21:56
Главные события в оккупации 4 ноября
18:28
В «ДНР» заявили о гибели жителя Куйбышевского района Донецка
17:21
В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час
15:58
FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию
15:27
Мариупольцы вывешивают плакаты «Мы замерзли. Help!» из своих домов
15:21
Путин рассказал о планах по захваченному Мариуполю
14:51
РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников
13:01
«ДНР»: Во Владимировке погибли два человека, еще трое ранены
12:37
В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы
все новости
15:14
Кириленко рассказал, почему для оккупантов важны Бахмут и Соледар
14:42
«Крымский мост на бис!»: «Укрпочта» запустила в продажу марку
13:23
Морской бульвар сделали Комсомольским: В Мариуполе оккупанты переименовывают улицы
12:57
В Горловке ранены два человека, заявили оккупанты
12:22
Иран признал поставки дронов России, но до вторжения
11:51
Войска РФ били по Донетчине ракетами и беспилотниками
11:22
Кириленко назвал громады, попавшие под обстрелы на Донетчине
10:52
На место выехали пиротехники: В Покровске рассказали подробности обстрела
10:09
«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, 13 — ранены
09:33
19 пограничников освобождены из российского плена
09:24
Выносил смертные приговоры пленным: В Углегорске стреляли в «судью» «верховного суда ДНР»
08:58
Оккупанты обстреливают Донецкую область: Три человека погибли, восемь — ранены
08:27
Войска РФ накрыли огнем Никопольский район, начались пожары
01:00
РФ пытается прорвать оборону ВСУ — дайджест за день ►
00:18
В Покровске произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов
все новости
ВИДЕО
19 пограничников освобождены из российского плена
05 ноября, 09:33
РФ пытается прорвать оборону ВСУ — дайджест за день ►
05 ноября, 01:00
В Покровске произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов
05 ноября, 00:18

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама