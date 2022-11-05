«Крымский мост на бис!»: «Укрпочта» запустила в продажу марку

Марка. Фото: Игоря Смелянского

«Укрпочта» запустила в продажу новую марку «Крымский мост на бис!». Об этом сообщил генеральный директор национального оператора почтовой связи Игорь Смелянский.



«Глядя на цифры продаж, она скоро станет частью истории. Но обязательно будет следующая», — отметил Смелянский.



Стоимость марки — 18 гривен, тираж — семь миллионов экземпляров.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста.



Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.