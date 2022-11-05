«Кримський міст на біс!»: «Укрпошта» запустила у продаж марку

05 листопада 2022, 14:42

«Кримський міст на біс!»: «Укрпошта» запустила у продаж марку

Марка. Фото: Ігоря Смілянського Марка. Фото: Ігоря Смілянського

«Укрпошта» запустила у продаж нову марку «Кримський міст на біс!». Про це повідомив генеральний директор національного оператора поштового зв'язку Ігор Смілянський.

«Дивлячись на цифри продажів, вона скоро стане частиною історії. Але обов'язково буде наступна», — зазначив Смілянський.

Вартість марки — 18 гривень, тираж — сім мільйонів екземплярів.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух , через що на одній із гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту.

Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали , що вибух на Кримському мості влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.

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