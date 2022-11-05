Окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів — Генштаб ЗСУ

05 листопада 2022, 18:57

Окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів — Генштаб ЗСУ

З початку доби російські сили завдали 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню територією України. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Ударів окупантів зазнали районів понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

Ситуація за іншими напрямками, де окупанти вели обстріли:

  • на Слобожанському напрямі — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Червоне, Огірцеве та Стариця Харківської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка та Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське та Площадка у Луганській області та Торське та Ямполівка Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Клещеївка, Майорськ, Дослідне, Соледар, Спірне та Яківка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку — з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам'янка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку — із танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.

«На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів недалеко від лінії зіткнення. Серед них — Білогірка, Давидів Брід та Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне та Широке у Миколаївській області», — додали у Генштабі.

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