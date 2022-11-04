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Армия РФ атакует позиции ВСУ в районе Сватово-Кременной

04 ноября 2022, 13:31

Армия РФ атакует позиции ВСУ в районе Сватово-Кременной

Российские войска осуществляют попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Сватово-Кременной на Луганщине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что Луганщины усыпана телами погибших оккупантов.

«Каждый раз при атаках россияне отправляют на разведку, в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут, и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне «топчут» своих 200х», - заявил Гайдай, отметив, что тела погибшших солдат войска РФ с поля боя не забирают.

Также Сергей Гайдай сообщил о продолжающихся мощных обстрелал деоккупированных населенных пунктов Луганской области, напомнил, что возвращаться туда людям пока небезопасно в том числе из-за мин и неразорвавшихся снарядов. Кроме того он рассказал, что эвакуация оставшихся местных жителей в обстреливаемых армией РФ населенных пунктах региона продолжается.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты закрыли въезд в Кременскую общину, в частности, люди не могут попасть ни в Кременную, ни в Новую Краснянку.

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