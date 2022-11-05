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Сложная и противоречивая: В ОК «Юг» рассказали о ситуации на Херсонщине

05 ноября 2022, 17:58

Сложная и противоречивая: В ОК «Юг» рассказали о ситуации на Херсонщине

Несмотря на сложную ситуацию на юге, украинские Силы обороны продолжают удерживать инициативу и противодействовать российским вооруженным формированиям. В частности, здесь в течение суток украинским военным удалось уничтожить два вертолета Ка-52 и шесть дронов. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передает «Суспільне».

«Мы продвигаемся в смысле очистки территории для того, чтобы в дальнейшем сдвинуть и линию фронта. Продолжается дистанционное, контрбатарейное противодействие. В частности, враг пытается атаковать наши позиции с помощью авиации, но эти попытки не так удачны, поскольку мы все равно отминусовываем вертолетный состав — два ударных вертолета типа Ка-52 были уничтожены этой ночью», — отметила она.

Также Силы обороны противодействуют российским атакам с помощью дронов, в частности по объектам критической инфраструктуры.

В то же время, российские вооруженные формирования продолжают держать под огневым террором недавно освобожденные территории.

«Этой ночью были обстреляны из систем С-300 Высокополье и Трифоновка, которые только в октябре были освобождены и зачищены от оккупантов. Также обстреливается Никопольский район — очень мощная огневая атака на них. В частности, в направлении Энергодара для того, чтобы спровоцировать ответный огонь», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, сложной и противоречивой остается ситуация в Херсонской области. Здесь из-за действий российских оккупантов существует угроза ухудшения экологической ситуации.

«На Херсонщине ситуация продолжает развиваться по непонятному даже самим оккупантам сценарию. Они пытаются создавать впечатление многопланового развития событий: и окапываются, и эвакуируются. В то же время проходят вдоль пристаней и причалов, уничтожают все плавсредства. В частности, и портовые буксиры, которые они взорвали и спровоцировали выток горючего, что очень существенно отразилось на экосистеме», — рассказала спикер.

Наталья Гуменюк добавила, что заповедная зона в дельте Дуная загрязнена несколькими тоннами горючего, которое вытекает из взорванных оккупантами плавсредств.

«Возможно, чтобы они не были использованы и местным населением, и теми подразделениями, которые они оставляют на правом берегу в качестве останавливающего фактора. Потому что элитные подразделения перемещены на левый берег, а для тех, кто на правом, — не оставляют для них способа убежать . То есть, чтобы они стояли насмерть», — подытожила Гуменюк.

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