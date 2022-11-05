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ВСУ нанесли ряд ударов по районам скопления оккупантов, складам и военной технике

05 ноября 2022, 20:24

ВСУ нанесли ряд ударов по районам скопления оккупантов, складам и военной технике

В течение суток украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления живой силы и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

Согласно информации Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, складам оружия и военной технике оккупантов.

«Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА "Мерлин". По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор"», — отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки ударили по 9 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.

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