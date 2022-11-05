ЗСУ завдали ряд ударів по районах скупчення окупантів, складах та військовій техніці

05 листопада 2022, 20:24

ЗСУ завдали ряд ударів по районах скупчення окупантів, складах та військовій техніці

Протягом доби українські військові завдали кількох ударів по районах скупчення живої сили та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Внаслідок дій Сил оборони на Херсонщині вражений район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

«Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БПЛА "Мерлін". За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 вертольоти Ка-52 "Алігатор"», — зазначили в Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вдарили по 9 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян.

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