На Луганщині ЗСУ розбили батальйон мобілізованих із Воронезької області — ЗМІ

05 листопада 2022, 22:44

На Луганщині ЗСУ розбили батальйон мобілізованих із Воронезької області — ЗМІ

На лінії зіткнення в районі села Макіївка у Сватівському районі Луганщини українські військові знищили батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, кількість загиблих становить кілька сотень людей. Про це російському виданню «Верстка» розповів один з мобілізованих, що вижили, Олексій Агафонов.

За його оцінкою, кількість загиблих може перевищувати 500 людей.

Агафонов розповів, що командир батальйону мобілізованих, які проходили підготовку у військовій частині 2079 року, обіцяв, що військових привезуть до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав «територіальної оборони». Однак у ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення та наказали окопуватись та утримувати лінію оборони.

«Нас викинули у посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок розпочався обстріл — артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу обчислювали коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решту — все», — розповів Агафонов.

Він також додав, що до цього на цих позиціях розбили як мінімум ще один батальйон з мобілізованих. За його словами, він бачив десятки трупів, у деяких «навіть стирчать із кишень воєннікі».

«По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку мобілізовані», — розповів Агафонов.

За його словами, місцеві та контрактники не хочуть воювати, а до району Сватового звозять мобілізованих з усієї Росії, щоб закривати дірки в обороні.

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