Главные события в оккупации 5 ноября

До 24 февраля мы, команда «Новостей Донбасса», рассказывала о ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Россия аннексировала четыре украинских региона. Теперь в фокусе нашего внимания и эти территории.



Общество



В оккупированном Углегорске стреляли в «судью» так называемого «верховного суда ДНР» Александра Никулина, заявили в «МВД ДНР». Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемых разыскивают. Никулин известен тем, что председательствовал на «судах» над пленными украинцами, а также приговорил к казни трех пленных иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.



В Мариуполе оккупанты переименовывают улицы, сообщает «Новый Мариуполь». Так, Морской бульвар сделали Комсомольским, а бульвару Меотиды вернули предыдущее название 50 лет Октября. Улицу Украинского казачества оккупанты назвали именем Орджоникидзе, проспект Свободы – Ленинградским, улицу Героев Украины – проспектом маршала Жукова. Сотрудники «Мариупольжилкомплекс» во всех районах города уже устанавливают на дома таблички с адресами на русском языке.



В оккупированном Мелитополе Запорожской области установили памятник Ленину — на то место, где его демонтировали в 2015 году.

Боевые действия

Так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько заявил о том, что сегодня обстрелами были ранены два человека. Кроме того, по его словам, поврежден дом на улице Живописной в Никитовском районе.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEDOM Алексея Мацуки.