Морской бульвар сделали Комсомольским: В Мариуполе оккупанты переименовывают улицы

В оккупированном Мариуполе

В захваченном Мариуполе оккупанты переименовывают улицы. В том числе те, названия которых — нейтральны.



Как сообщает «Новый Мариуполь», Морской бульвар в Орджоникидзевском районе сделали Комсомольским, а бульвару Меотиды вернули прошлое название 50 лет Октября. Улицу Украинского казачества оккупанты назвали именем Орджоникидзе, проспект Свободы — Ленинградским, улицу Героев Украины в микрорайоне Восточный — проспектом маршала Жукова.



Отмечается, что названия городских улиц, проспектов и бульваров, которые не были переименованы в рамках декоммунизации, перевели на русский язык.



Например: проспект Перемоги — проспект Победы, вулиця Воїнів-визволителiв — улица Воинов-освободителей.



Сотрудники предприятия «Мариупольжилкомплекс» во всех районах города уже устанавливают на здания таблички с адресами на русском языке.

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