Головні події в окупації 5 листопада

До 24 лютого ми, команда «Новин Донбасу», розповідала про ситуацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Росія анексувала чотири українські регіони. Тепер у фокусі нашої уваги є і ці території.



Суспільство



В окупованому Вуглегірську стріляли в суддю так званого верховного суду "ДНР" Олександра Нікуліна, заявили в "МВС ДНР". Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані. Підозрюваних розшукують. Нікулін відомий тим, що головував на «судах» над полоненими українцями, а також засудив до страти трьох полонених іноземців, які воювали на боці ЗСУ.



У Маріуполі окупанти перейменовують вулиці, повідомляє «Новий Маріуполь». Так, Морський бульвар зробили Комсомольським, а бульвару Меотиди повернули попередню назву 50 років Жовтня. Вулицю Українського козацтва окупанти назвали ім'ям Орджонікідзе, проспект Свободи – Ленінградським, вулицю Героїв України – проспектом маршала Жукова. Співробітники «Маріупольжитлокомплекс» у всіх районах міста вже встановлюють на будинки таблички з адресами російською мовою.



В окупованому Мелітополі Запорізької області встановили пам'ятник Леніну на те місце, де його демонтували 2015 року.

Бойові дії

Так званий «мер» Горлівки Іван Приходько заявив про те, що сьогодні обстрілами було поранено двох людей. Крім того, за його словами, пошкоджено будинок на вулиці Мальовничій у Микитівському районі.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEDOM Олексія Мацукі.