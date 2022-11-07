Оккупанты предложили жителям Херсона «эвакуироваться своими силами»

Российские оккупанты заявили о завершении «эвакуации» из Херсона. В понедельник, 7 ноября, с правого берега Днепра ушел последний теплоход. Об этом сообщил глава оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов.



Так, оставшимся в городе людям он предложил выезжать своими силами.



«С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу. И в город мы вам не рекомендуем возвращаться... На данном этапе мы входим в очень тяжелый период времени для Херсонской области», - сказал он.

18 октября оккупанты объявили об «эвакуации» местных жителей из Херсона под предлогом наступления ВСУ. 31 октября «врио губернатора Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что принято решение «эвакуировать» жителей в зоне 15 километров от Днепра. Планировалось, что на левый берез Днепра вывезут до 60 тысяч человек.