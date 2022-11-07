Окупанти запропонували жителям Херсона «евакуюватись своїми силами»

Російські окупанти заявили про завершення «евакуації» з Херсона. У понеділок, 7 листопада, з правого берега Дніпра пішов останній теплохід. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації області Кирило Стремоусов.



Так, людям, які залишилися в місті, він запропонував виїжджати самотужки.



«З лівого на правий берег ми сьогодні закрили дорогу. І в місто ми вам не рекомендуємо повертатися... На цьому етапі ми входимо у дуже тяжкий період часу для Херсонської області», — сказав він.



18 жовтня окупанти оголосили про «евакуацію» місцевих жителів із Херсона під приводом наступе ЗСУ. 31 жовтня «вріо губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що ухвалено рішення «евакуювати» мешканців у зоні 15 кілометрів від Дніпра. Планувалося, що на лівий березі Дніпра вивезуть до 60 тисяч людей.