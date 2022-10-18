Херсонское направление: Выезд мирного населения «обеспечат» военные РФ

На Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Выезд населения будет обеспечивать российская армия. Об этом заявил командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин.



Он уверяет, что украинские войска якобы готовят удар по плотине Каховской ГЭС, а также готовятся наступать в районе Херсона.



«Задача в этих условиях — сохранение жизни мирных граждан. ВС РФ, прежде всего, обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие действия будут зависеть от военно-тактической ситуации», — сказал Суровикин.



Тем временем руководитель оккупационной «администрации» в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «принято решение о перемещении жителей ряда муниципалитетов на левый берег Днепра».

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