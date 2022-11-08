США выделят еще 25 миллионов долларов на помощь Украине в зимний период

США предоставляют Украине еще 25 миллионов долларов в качестве помощи на предстоящий зимний период. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию (USAID).



«США выделяют через USAID дополнительно $25 млн на поддержку уязвимых групп населения в Украине в период суровой зимы», — говорится в заявлении агентства в .



В USAID поясняют, что с помощью этих средств США увеличат помощь украинскому населению, в первую очередь, на востоке страны для подготовки к зиме.



Кроме того, партнер агентства — Международная организация по миграции — также будет оказывать гуманитарную помощь украинцам зимой.



В сообщении отмечается, что ранее USAID инвестировало в теплоснабжение Украины $55 млн, а также о предоставило гуманитарную помощь в преддверии зимы еще на сумму $216 млн. Таким образом, общий вклад USAID для подготовки Украины к зимнему периоду составляет примерно $271 млн.

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