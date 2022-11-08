США виділять ще 25 мільйонів доларів на допомогу Україні у зимовий період

США надають Україні ще 25 мільйонів доларів як допомогу на майбутній зимовий період. Про це повідомило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).



«США виділяють через USAID додатково $25 млн на підтримку вразливих груп населення в Україні в період суворої зими», — йдеться в заяві агентства.



У USAID пояснюють, що за допомогою цих коштів США збільшать допомогу українському населенню насамперед на сході країни для підготовки до зими.



Крім того, партнер агентства — Міжнародна організація з міграції — також надаватиме гуманітарну допомогу українцям узимку.



У повідомленні наголошується, що раніше USAID інвестувало в теплопостачання України $55 млн, а також надало гуманітарну допомогу напередодні зими ще на суму $216 млн. Таким чином, загальний внесок USAID для підготовки України до зимового періоду становить приблизно $271 млн.

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