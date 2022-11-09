Десантники из Донецкой области сбили российский БПЛА «Орлан-10»

Десантники из Донецкой области уничтожили БПЛА «Орлан-10» российских войск. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

«В районе выполнения задач, мобильными огневыми группами 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины навсегда приземлен российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс «Орлан-10», - сообщили военные.

8 ноября в эфире телемарафона спикер оперативного командования «Восток» Сергей Череватый рассказал, что у войск РФ «беспрецедентные» потери, как для XXI века, в Донецкой области, а именно в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.