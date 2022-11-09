Десантники з Донецької області збили російський БПЛА «Орлан-10»

Десантники з Донецької області знищили БПЛА «Орлан-10» російських військ. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України.

«В районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10», - повідомили військові.

8 листопада в ефірі телемарафону речник оперативного командування «Схід» Сергій Череватий розповів, що у військ РФ «безпрецедентні» втрати, як для XXI століття, в Донецькій області, а саме в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару.