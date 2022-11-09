В Херсонской области уничтожены как минимум три моста

Дарьевский мост. Фото: соцсети

На оккупированной части Херсонской области уничтожен Дарьевский мост.



Об этом стало известно сегодня утром, из сообщений местных жителей в соцсетях.





Обновлено. В результате подрывов разрушены как минимум три моста в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает местное издание «Мост».

Точно известно, что взорваны Дарьевский, Тягинский и Нововасильевский мосты в тылу российских войск.



По информации пророссийских Telegram-каналов, мосты уничтожены для усложнения продвижения ВСУ.

Дарьевский мост через реку Ингулец у села Дарьевка соединяет Новую Каховку и Херсон на правом берегу. В конце августа сообщалось, что ВСУ нанесли удар, и эксплуатация моста приостановлена из-за повреждения.