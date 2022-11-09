У Херсонській області знищено як мінімум три мости

Дар'ївський міст. Фото: соцмережі

На окупованій частині Херсонської області знищено Дар'ївський міст.



Про це стало відомо сьогодні вранці із повідомлень місцевих жителів у соцмережах.





Оновлено. Через підриви зруйновано щонайменше три мости в окупованій частині Херсонської області. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».



Достеменно відомо, що підірвані Дар'ївський, Тягинський та Нововасилівський мости в тилу російських військ.

За інформацією проросійських Telegram-каналів, мости знищені для ускладнення просування ЗСУ.

Дар'ївський міст через річку Інгулець біля села Дар'ївка з'єднує Нову Каховку та Херсон на правому березі. Наприкінці серпня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару, і експлуатацію мосту призупинено через пошкодження.