Кириленко рассказал, на каких направлениях оккупанты вели обстрелы

Ночью российские силы в Донецкой области стреляли по гражданским объектам на участках фронта от Угледара до Соледара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Волновахском направлении один человек погиб в Павловке, а также под интенсивными обстрелами — Угледар. На Донецком направлении накануне вечером и ночью были единичные прилеты по Авдеевке, один погибший. Также обстрелы зафиксированы в Марьинской громаде», — уточнил Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: там есть жертвы и раненые среди гражданских, повреждены частные дома и админздание.



«Под обстрелами ночью оказались окрестности Торецкой, Светлодарской и Соледарской громад — там без жертв», — сообщил Кириленко.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще 12 человек получили ранения.