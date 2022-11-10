Кириленко розповів, на яких напрямках окупанти вели обстріли

Вночі російські сили на Донеччині стріляли по цивільних об'єктах на ділянках фронту від Вугледара до Соледара. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Волноваському напрямку одна людина загинула у Павлівці, а також під інтенсивним обстрілом — Вугледар. На Донецькому напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці, один загиблий. Також обстріл зафіксовано в Мар'їнській громаді», — уточнив Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: там є жертви та поранені серед цивільних, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю.



«Під обстрілами вночі виявилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад — там без жертв», — повідомив Кириленко.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще 12 людей отримали поранення.