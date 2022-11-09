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Более 45 тысяч домов в Донецкой области снова получают газ

09 ноября 2022, 16:53

Более 45 тысяч домов в Донецкой области снова получают газ

Более 45,4 тысячи домохозяйств, 18 предприятий и 131 котельная в Донецкой области снова получают газ после пяти месяцев полного отключения от газоснабжения. Об этом сообщает НАК «Нафтогаз Украины».

«Всего в "Донецкоблгаз" поступило 48,7 тысячи заявлений на подключение бытовых потребителей, 287 заявлений на подключение небытовых потребителей и 143 — на подключение котельных. Мы уже удовлетворили 93% заявлений на подключение домохозяйств и 91,6% заявлений на подключение котельных», — пояснил глава АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.

По его словам, это хороший показатель, особенно учитывая, что система сильно повреждена обстрелами и почти полгода была без газа.

Всего в Донецкой области работают 55 бригад по подключению, куда входят 109 специалистов. Некоторое время коллегам из «Донецкоблгаза» помогали специалисты АО «Кировоградгаз».

Доступ к газоснабжению уже имеют 42 города и поселка региона, продолжаются работы для полного подключения потребителей этих населенных пунктов. Для жителей области работают восемь абонентских отделов компании.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области к газоснабжению уже подключили 92% котельных и 32% частных домов.

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Донецкая область оставалась без газоснабжения с конца весны, когда в результате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка. Деоккупация территорий в Харьковской области в начале сентября дала возможность восстановить подачу газа на Донетчину.

12 октября «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску газа в распределительные сети. Этот процесс продолжается. При этом в населенные пункты, где сейчас идут боевые действия, возобновлять подачу газа не будут.

Отопительный сезон в Донецкой области начался 1 ноября.

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