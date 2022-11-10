Армия России обстреляла 12 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Российская армия нанесла 19 ударов по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Обстреляны оккупантами 12 населенных пунктов региона. По четыре раза были атакованы войсками РФ Авдеевка и Бахмут. Таккже били российские военные по городам Торецк, Лиман, Марьинка, пгт Большая Новоселка, Северное, села Ласточкино, Новоселовка Первая, Карловка, Дружба, Павловка.

Уничтожены и повреждены 27 гражданских объектов региона – 21 жилой дом, газовая труба, магазин, хозяйственная постройка, автомобили.

«В Бахмуте россияне убили и ранили гражданских жителей. Бахмут. От попадания вражеских снарядов повреждены четыре частных дома», - расскакзали полицейские.

Также из «Смерчей» оккупанты обстреляли село Новоселовка Первая, а из «Градов» армия РФ ударила по Торецку, травмировав гражданское население, повреждены в городе объекты инфраструктуры, 5 многоквартирных и 2 частных дома. «Ураганами» оккупанты ударили по Лиману, ранили местных жителей.

«В селе Павловка Угледарской общины под артиллерийскими обстрелами погиб человек. Есть раненые в селе Северное Торецкое общество», - написали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 178 человек, с начала обязательной эвакуации более 28 800 человек, в том числе 4464 – дети, 1812 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части региона за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.